Inter, battere il Cagliari per conquistare un altro record e sfatare un tabù

Il cammino dell'Inter può impreziosirsi ulteriormente. I nerazzurri viaggiano più che spediti verso il grande obiettivo della seconda stella, che addirittura potrebbe arrivare nel giro di una settimana se le cose andassero in un certo modo tra domani e il derby. Per questo bisognerà cominciare col battere il Cagliari, sperando magari che il Milan nel frattempo non abbia fatto altrettanto col Sassuolo.

Un successo con i sardi permetterebbero ai nerazzurri intanto di ottenere un nuovo record. L’Inter, infatti, diventerebbe la prima squadra capace di toccare la quota degli 85 punti dopo 32 gare giocate in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti. Ma non solo. Permetterebbe anche di allungare la serie positiva contro il Cagliari. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro i sardi, con un punteggio aggregato di 13-2; i nerazzurri non hanno mai registrato più successi consecutivi contro i rossoblù in A.