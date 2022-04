Inter, ora i bookmaker credono alla seconda stella. E c’è una curiosità

La vittoria sul campo della Juventus, ha ridato slancio alle ambizioni scudetto dell'Inter

"Più indietro in lavagna il Milan: la squadra di Pioli è scesa in quota a 2,75, mezzo punto percentuale più alto rispetto all’Inter. Nel terzetto di testa quella più indietro è il Napoli, quotata vincente tre volte la posta. La volata è ormai a tre squadre. Ovviamente la sconfitta di domenica ha fatto crollare le chance scudetto della Juventus: un tricolore juventino è considerato decisamente improbabile, visto che pagherebbe 20 volte la posta. Gli imprevisti sono comunque all’ordine del giorno. Basti pensare che alla vigilia questa 31a giornata era considerata favorevole al Milan. Curiosità: in Coppa Italia la squadra favorita per il passaggio del turno tra le due milanesi, sempre per la Snai, è considerata il Milan (1,80 contro l’1,95 dei nerazzurri)".