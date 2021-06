GdS – Attaccanti Inter: una punta in uscita, un rientro e un grande dubbio

Chi resta, chi parte e chi è in forse: la situazione degli attaccanti di casa Inter in chiave calciomercato.

Chi resta, chi è in forse, chi parte tra gli attaccanti dell’Inter. Il grande obiettivo dei nerazzurri in questa finestra di calciomercato verso la prossima stagione è riuscire a non separare la coppia Lukaku-Lautaro Martinez . Va proprio in questo senso la probabile cessione di Achraf Hakimi da qui al 30 giugno. L’edizione online della Gazzetta dello Sport ha aggiornato su tutti gli attaccanti della rosa nerazzurra, che l’anno prossimo sarà allenata da Simone Inzaghi.

“Lukaku, al pari di Barella, è considerato centrale nel progetto. Essendo costato 70 milioni, potrebbe lasciare Milano soltanto se qualcuno ne offrisse 120. Non facile. Lautaro invece potrebbe fruttarne 80, ma si punta a seguire la strada percorsa con Bastoni. Dopo che un accordo per proseguire insieme era stato trovato mesi fa, ma poi congelato per i problemi della proprietà, entro un paio di settimane dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento. A quel punto per portarlo via dall'Inter servirebbe davvero un'offerta folle. Anche perché poi Marotta e Ausilio dovrebbero investirne una parte cospicua per trovare un sostituto. In uscita c'è Pinamonti (dovrebbe rientrare Salcedo), mentre resta da valutare la posizione di Sanchez. Il cileno è reduce da un buon finale di stagione, ma ha pur sempre quasi 33 anni e un ingaggio da 7 milioni che appesantisce a sua volta il monte stipendi”, conclude Gazzetta. Idee chiare in casa Inter sul fronte attacco, Inzaghi è già stato informato.