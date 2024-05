Per conseguire l’equilibrio economico la via maestra è quella dell’incremento dei ricavi sfruttando l’esposizione sui mercati internazionali grazie a Champions e Mondiale per club. Oaktree, che ben conosce i limiti dell’industria calcistica italiana (l’anno scorso fece invano un’offerta alla Lega Serie A per i diritti tv), è fiducioso del potenziale commerciale inespresso e sa che la leva principale per incrementare il valore dell’Inter è lo stadio di proprietà, ragion per cui prenderà direttamente in mano il dossier, sia nell’ipotesi A (Rozzano) sia nell’ipotesi B (ristrutturazione di San Siro)".