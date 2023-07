Inter, è Balogun il primo nome per l’attacco. “Piace moltissimo a tecnico e società”

Continua la ricerca di un attaccante in casa Inter dopo che la trattativa Lukaku è sfumata definitivamente

Prosegue la ricerca di un attaccante in casa Inter. Sfumato Lukaku, Marotta e Ausilio stanno scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto per Inzaghi. Il tecnico aveva dato la sua preferenza a Morata , ma nelle ultime ore sembra aver virato su un altro nome.

"Folarin Balogun resta il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco. Il calciatore dell’Arsenal (costo 40-50 milioni) piace moltissimo a tecnico e società. Alvaro Morata e Beto dell’Udinese le alternative, con l’attaccante portoghese che potrebbe rappresentare la giusta occasione per caratteristiche e valore economico. Insomma, oltre a risolvere la questione portieri, l’Inter sta cercando di sostituire in fretta Romelu Lukaku", spiega Repubblica.