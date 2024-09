Paolo Condò , su Skysport, ha parlato della sfida tra City e Inter di Champions League . «Guardiola ha detto che la finale era stata equilibrata, ha messo l'Inter in finale quest'anno, credo che non sia da inserire tra le finaliste ma sicuramente può andare più avanti delle altre italiane», ha sottolineato il giornalista.

«L'Inter non deve farsi chiudere, deve sempre trovare la via per uscire. Perché il Milan contro il Liverpool, che è più forte, ha iniziato a perdere male quando non è più riuscita ad uscire e il campo è sembrato in salita», ha aggiunto sui nerazzurri riferendosi alla sconfitta dei rossoneri a San Siro per tre a uno.