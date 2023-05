Inter, opportunità per la porta? Spunta un nuovo nome in Serie A

Nuova pista da tenere in considerazione in casa nerazzurra in caso di addio di almeno uno dei portieri in estate

Nel corso della prossima estate l'Inter dovrà intervenire anche tra i pali. Da capire chi andrà via, ma è molto probabile che almeno un portiere cambierà nella rosa nerazzurra. André Onana è corteggiato dalle big di Premier League, Samir Handanovic è in scadenza di contratto: entrambe le piste vanno tenute sotto osservazione. Per questo la dirigenza nerazzurra ha messa già nel mirino alcuni profili per non farsi trovare impreparata.