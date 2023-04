Inter, il gol è diventato un problema. Lukaku sbaglia, Correa fantasma e Lautaro arranca

Con Dzeko out per un problema patito con la Bosnia, Inzaghi ha scelto Lukaku e Correa. Poi dentro Lautaro, ma niente gol

Andrea Della Sala

Tra i tanti problemi ora l'Inter ha anche quello del gol. Inzaghi sottolinea come la squadra sia il secondo attacco, ma è innegabile che per fare gol in questo momento si faccia una fatica estrema. Non è colpa del singolo, visto che le coppie si alternano, ma il risultato non cambia.

"In questa strampalata corsa in A la genetica follia sta diventando psicodramma collettivo. E una costante si ripete come in un incubo: l’Inter non segna, almeno non quanto (e quando) dovrebbe. Divora compulsivamente gol sotto porta e a fine partita deve poi leccarsi le ferite e vivere di rimpianti. Quel numero di sconfitte in stagione così grande da sembrare un pesce d’aprile, dieci, è figlio anche di questo immane spreco", analizza La Gazzetta dello Sport.

Ieri è stata la volta di Lukaku. Dopo i due gol segnati col Belgio, ci si aspettava un Romelu carico. E invece l'attaccante si è accartocciato su se stesso, ha sbagliato un gol facile e non ha trovato la via della porta. "E se Atene piange, Sparta non ride: ieri Correa, di nuovo titolare tra i mugugni di San Siro, ha confermato perché il club lo stia mettendo alla porta, mentre Lautaro arranca da settimane dopo aver tirato la carretta a lungo. Per Dzeko, tornato acciaccato alla schiena dalla Bosnia, basterebbe citare un numero: uno, ovvero l’unico gol in A nel 2023 che risale al 4 gennaio col Napoli", spiega La Gazzetta dello Sport.