Giornale – L’Inter sarà presto molto diversa da come appare oggi. Inzaghi…

Ciò significa che sì, c’è il telaio titolare della scorsa stagione, ma Inzaghi ha già bell’e pronti almeno 4 giocatori nuovi in più da sommare a Sommer e Thuram, per non dire di Pavard, destinato a prendere il posto del soldatino Darmian (quanto sarà dura spiegargli che almeno di base dovrà farsi un po’ da parte, visto che in un anno non ha sostanzialmente mai sbagliato una partita).