Juventus, Giuntoli: “De Laurentiis? Non commento le sue parole sul Mondiale per club”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A.

Vuole commentare le parole di De Laurentiis sulla partecipazione della Juve al Mondiale per Club?

"E' una cosa molto lontana da noi, non partecipando alle coppe. Il futuro del Napoli in quella competizione è nelle loro mani. Non commento le sue parole".