Lautaro, rivincita con Romagnoli? Il Toro esplode di voglia: “Ha caricato tutti i compagni”

"Arriva qui come una macchina lanciata in fondo a un rettilineo. E non vuole curve, vuole continuare a spingere: 18 gol in 18 presenze in campionato, ha segnato almeno una volta in carriera a tutte le avversarie presenti in campionato tranne il Genoa e sai perché? Perché a Marassi non c'era causa infortunio. Romagnoli, al contrario, vuole il primo trofeo "doppio" della sua carriera. Perché della Lazio è tifoso, oltre che calciatore. Perché un mese fa in campionato, nel k.o. all'Olimpico, lui era fuori per infortunio. E vuol far capire a tutti la differenza", aggiunge Gazzetta.