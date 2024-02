"Il Psg preferisce la cooperativa del gol. Non più un solo attaccante da 41 reti, come Mbappé la passata stagione, bensì 3 da 20 gol. Che fa pure 60: meglio. Questa l’equazione del club dell’emiro del Qatar per la nuova fase, puntando su giovani di talento già pronti in casa o da andare a pescare in giro per l’Europa. L’addio prevedibile di Mbappé, autore finora del 39% dei gol stagionali del Psg in Ligue 1, ha spinto il Psg a coltivare varie piste, da Osimhen a Leao innanzitutto. Senza dimenticare Lautaro Martinez", spiega La Gazzetta dello Sport.