Lautaro: “Mercato? Contento per aver iniziato bene la stagione con l’Inter”

Debutto vincente per l’Inter di Conte in Serie A. I nerazzurri vincono 4-3 contro la Fiorentina di Iachini a San Siro, ribaltando per ben due volte il risultato. Nel post partita, a Dazn, ha parlato Lautaro Martinez

“Allontanato le voci di mercato? Sono contento perché abbiamo iniziato bene la nuova stagione. Siamo contenti per aver creato tanto, abbiamo fatto 4 gol con una squadra che lotta ed è difficile da affrontare. Agustina sempre presente, mi è sempre al fianco. Oggi ho fatto gol per lei e per la bimba che arriva. Sono felice per noi e per la mia famiglia”.