Ts – Lautaro Toro scatenato: altro che Robert De Niro. Sanchez sempre meno…

"Aveva bisogno di respirare: dentro Sanchez, che però non è Lautaro e non ha saputo sfruttare la sua chance da titolare. Il Niño Maravilla è sempre meno niño e con l’età si va pure perdendo la maravilla, motivo per il quale a inizio ripresa, con l’Inter che non riusciva a sfondare, è entrato Lautaro. Che ci ha messo meno di 10 minuti ad andare in gol, su assist di Thuram - per il francese assist numero 4 in campionato, nessuno meglio di lui. Ma il Toro è davvero scatenato, e si fa una serata da Oscar che altro che Robert De Niro. Come attore protagonista, ovviamente. Perché Lautaro fa anche il bis (assist di Barella), il tris su rigore (procurato da Thuram) e cala pure il poker".