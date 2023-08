La Lazio abbandona la pista Handanovic? Il club di Lotito su Lloris

Dalla Francia, e in particolare dall'emittente monegasca RMC Sport, arriva l'indiscrezione secondo cui la Lazio, alla ricerca di un portiere di esperienza da affiancare a Provedel sarebbe su Hugo Lloris, campione del mondo con i Bleus (di cui era capitano) nel 2018 e con contratto in scadenza fra un anno con il Tottenham, che potrebbe lasciarlo partire per una cifra simbolica.