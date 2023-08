FCIN1908 / Samardzic, entourage a Milano nel pomeriggio per chiudere affare con l’Inter

Il mercato dell’Inter questa estate si è riempito di colpi di scena e cambi di rotta che talvolta hanno infiammato i tifosi, ma non sempre. Su Samardzic , ad esempio, l’attesa snervante sembrava stesse volgendo al termine due giorni fa, con l’arrivo del centrocampista a Milano per sostenere le visite mediche.

L’iter si è sviluppato fino all’ultimo passo, quello della firma, che ancora però manca. Come raccontato ieri, si attende per quella l’arrivo del papà del ragazzo e del suo entourage per stringersi la mano e procedere con l’autografo sui contratti. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, l’ultimo capitolo di questa telenovela dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi: l’entourage fa sapere che arriverà in sede proprio per compiere gli ultimi passi che separano dall’annuncio ufficiale.