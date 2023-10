Licari (GdS): “L’Inter si gode un Lautaro da fare paura. Col Benfica non deve sottovalutare…”

"La sensazione è che siano finiti i tempi in cui ci arrendevamo al ritmo delle notti di coppe. Il campionato non è allenante come la Premier, però la classifica dice che c’è un gruppo ristretto e competitivo, composto anche da Inter, Milan e Napoli, che ha già scavato un fossato. L’Inter viene dalla finale di Champions, dopo aver eliminato in semifinale il Milan che nei quarti aveva avuto la meglio sul Napoli. Non è una filastrocca di Branduardi ma la catena italiana dell’ultima entusiasmante Champions. Che poi in finale ci fosse l’insuperabile City è un’altra storia: intanto con loro tre siamo arrivati in massa in fondo, portando altre due finaliste in Europa League e Conference, Roma e Fiorentina, più una semifinalista, la Juve. Non può essere soltanto un caso. C’è stata una svolta mentale. Adesso è il momento di indirizzare le classifiche.

"Con i veri Osimhen, Kvara, Lobotka e Anguissa visti a Lecce il risultato non è scritto, ma Garcia dovrà fare due conti su come proteggere meglio la difesa evitando fughe in avanti rischiose, e recuperando il vecchio palleggio veloce. Si può. Meno decifrabile è il nuovo Benfica che l’anno scorso esponeva in vetrina il miglior gioco europeo con il Napoli. Il giocattolo è stato un po’ smontato, via Fernandez a gennaio, poi Ramos e Grimaldo, e comunque l’Inter ha già vinto il doppio confronto negli ultimi quarti. Nessuna delle italiane ha la stessa solidità e la consapevolezza di giocare in posizione di vantaggio quasi contro tutti. Il nemico di Inzaghi è in casa: sottovalutare i segnali di “variabile” arrivati da Real Sociedad, Sassuolo e Salernitana pre-Lautaro. Non succederà, crediamo.

