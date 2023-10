Frattesi punta il Bologna: recupero in extremis per sabato. In Champions torna Cuadrado?

Il centrocampista dell'Inter vuole rientrare in tempo per la sfida di sabato contro il Bologna. Il colombiano potrebbe esserci domani

Nell'Inter che sfiderà domani sera a San Siro il Benfica ci saranno i titolari di Inzaghi. Il tecnico spera di recuperare il prima possibile i giocatori fermi e, in questo senso, arrivano buone notizie dall'infermeria per Frattesi e Cuadrado.

"Per il centrocampista si punta a un recupero in extremis per la partita di sabato in A col Bologna). A destra Inzaghi potrà contare non solo su Dumfries visto l’atteso ritorno in pista Juan Cuadrado. Gli ultimi minuti del colombiano di nerazzurro vestito risalgono al 3 settembre", scrive La Gazzetta dello Sport.