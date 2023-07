Lautaro chiama Lukaku. Lavora già da capitano: “Messaggi e telefonate per la trattativa”

Inizia la stagione dell'Inter e a indossare la fascia di capitano sarà Lautaro Martinez. Pochi i dubbi riguardo alla scelta di Inzaghi che ne parlerà con la squadra, ma che ha già fatto la sua scelta. L'argentino è da tutti riconosciuto come leader e spinge anche lui per il ritorno a Milano di Lukaku.

"Il Toro, infatti, ha seguito da vicino il nuovo tormentone estivo sul gemello Lukaku: messaggi e telefonate per capire lo stato dell’arte, e adesso che il cielo si sta schiarendo l’argentino non può che gioire come ogni interista. Nella scorsa stagione c’era Dzeko a dividere la Lu-La, stavolta nei piani di Inzaghi la vecchia coppia partirà titolare: Thuram, di cui Inzaghi ha lodato «il talento e la struttura fisica», dovrebbe iniziare come prima riserva", rivela La Gazzetta dello Sport.