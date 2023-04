Inter-Juve, è la gara di Lukaku. Dopo la grazia Romelu si gioca un posto con Dzeko

Romelu Lukaku è pronto per Inter-Juve. Dopo essere stato espulso all'andata e squalificato, il centravanti dell'Inter ha ricevuto la grazia. Ed è pronto a dare il suo contributo, dall'inizio o a gara in corso. Inzaghi deciderà oggi a chi affidare l'attacco vicino a Lautaro Martinez.

"Stasera Romelu Lukaku battaglia per un posto con Edin Dzeko, ma ciò che conta è che il belga sarà a San Siro in calzettoni e pantaloncini grazie alla decisione della Figc di cancellare la squalifica. A buttare altra benzina sulla sfida di stasera c’è stata l’infamia del razzismo sulla pelle dell’attaccante, quegli ululati da parte di uno spicchio di curva juventina allo Stadium all’andata. In breve tempo tutto è stato riportato alla luce. Da un lato, l’esultanza di Romelu non era minimamente provocatoria: quella mano destra a fare il saluto militare, con l’indice sinistro che sembra zittire, era stata già usata dall’interista ed era un omaggio a Jeremy Doku, compagno di nazionale", spiega La Gazzetta dello Sport.