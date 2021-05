Maldini: “Dobbiamo chiudere il cerchio e raggiungere l’obiettivo che inseguiamo da mesi”

Prima della sfida di questa sera tra Milan e Benevento, ai microfoni di Dazn, ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini

"Critiche dovute alle ultime giornate negative. Dobbiamo ricordarci tutte le cose belle, normale dare vicinanza alla squadra in questo momento. Dobbiamo raccogliere frutti di un lavoro lunghissimo. Ibrahimovic può avere qualche infortunio, ma se guardiamo al suo impatto in campo è stato importante. Rinnovi? Sono discorsi importanti, ma ora passano in secondo piano. Dobbiamo chiudere il cerchio e raggiungere l'obiettivo che inseguiamo da tanti mesi".