Marani: “Superlega? I club sono pieni di debiti e cercano una soluzione”

Il giornalista ha commentato negli studi di Sky Sport la nascita della Superlega e le reazioni dell'Uefa e delle varie federazioni

"Non siamo abituati al modello americano, noi abbiamo il concetto della promozione e della retrocessione. Con Superlega i campionati nazionali diventerebbero di importanza marginale. Situazione drammatica in cui ammontano i club, sono pieni di debiti e cercano una soluzione. Soluzione tutta a favore loro, ma contraria al calcio. Questi club hanno un grande potere, questo piano è molto avanzato. Sono state mobilitate tante cose. Il calcio muova Johnson, Macron, magari anche il Governo italiano, ha un impatto incredibile. Ma si sono spinti tanto avanti che non c'è più margine di trattativa. Ceferin, il padrino della figlia di Agnelli, gli sta dando del bugiardo".