Martinez non convoca Lukaku: “Presto potrebbe diventare un problema. In estate…”

L'ex attaccante nerazzurro non sarà convocato per le amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso

Suonerà strano quando Roberto Martinez presenterà la lista dei convocati per le amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso. Suonerà strano perché non ci saranno due colonne del Belgio, Romelu Lukaku ed Eden Hazard. Entrambi in questa stagione hanno trovato poco spazio e stanno attraversando un momento complicato. "Non farò eccezioni. Perché allora non ha senso usare un approccio diverso, allora è meglio non farlo. Abbiamo escogitato un piano molto tempo fa per convocare solo giocatori con meno di 50 presenze. Quindi non ho intenzione di cambiarlo ora", sottolinea il ct.