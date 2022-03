Lukaku, Inter vigile: in fondo si intravede una luce legata a questa eventualità

Club nerazzurro vigile sulla situazione dell'attaccante belga

È un nome che ricorre con una certa continuità, soprattutto nell'ultimo periodo, e che non va sottovalutato. In estate le strade dell'Inter e Romelu Lukaku potrebbero riunirsi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è vigile, la via è strettissima, "ma una luce laggiù in fondo si intravede ed è legata all’eventualità di un prestito. Non è questa l’ora dell’affondo perché del futuro del Chelsea oggi nulla si può sapere: per dire, neppure chi sarà il prossimo allenatore è una certezza".