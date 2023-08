Mbappè: “Buffon una leggenda, io onorato di averti incontrato. Un uomo d’oro che…”

"Un grande onore per me aver avuto la possibilità di incontrarti e incrociare la tua leggendaria carriera. Un uomo d'oro con preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buona strada e soprattutto GRAZIE". Con questo post sui propri social Kylian Mbappé saluta Gigi Buffo, che oggi ha ufficialmente dato l'addio al calcio giocato.