Milan contestato duramente a Roma. “Fuori i c…” verso il derby con l’Inter

Non saranno giorni facili quelli che il Milan attraverserà verso il derby con l'Inter. I tifosi rossoneri, delusi per l'eliminazione in Europa League, hanno contestato duramente la squadra di Stefano Pioli e caricato lo spogliatoio di ulteriore tensione verso la stracittadina che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri. L'aggiornamento arriva dalla Gazzetta dello Sport:

"Dopo il fischio finale, infatti, gli ultrà hanno contestato la squadra in modo duro, invitando i giocatori a tirar fuori gli attributi in vista della prossima partita ("Fuori i c..." era l'inconfondibile labiale dei capi ultrà). Lunedì 22, infatti, ci sarà il derby contro l'Inter. E i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia con una vittoria. Clima teso in casa Milan. I toni dei tifosi sono stati alti, le parole dure. La sconfitta non è andata giù".