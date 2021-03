Mourinho: “Ecco cosa mi motiva di più. Molti ‘Mourinhisti’ in tutto il mondo…”

José Mourinho è intervenuto a un evento con alcuni appassionati di calcio di Singapore

Intervenuto a un evento con alcuni appassionati di calcio di Singapore, José Mourinho ha affermato che i "molti Mourinhisti in tutto il mondo" gli forniscono la motivazione per avere successo.

Lo Special One ha voluto sottolineare cosa lo motiva di più: "Onestamente, prendo la mia forza da me stesso, ma soprattutto dalle persone che amo e dalle persone che conosco, mi amano, anche se molte di loro non le conosco".