Moviola Inter-Spezia, netto il rigore. Penalty Spezia per fallo di Skriniar? No VAR perché…

Non ci sono dubbi sull'evidenza del rigore assegnato dall'arbitro Ghersini in favore dell'Inter nel match di San Siro contro lo Spezia. Il braccio di Kiwior, infatti, è lontano dal corpo e di fatto ferma il tiro di Lautaro. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport sul secondo episodio cruciale della partita, quello del possibile rigore per lo Spezia nel corso del primo tempo:

"Ghersini non ha dubbi sul calcio di rigore per l’Inter: sul tiro di Lautaro, il braccio di Kiwior è lontano dal corpo. A fine primo tempo Lautaro rischia il rosso per uno spintone a Erlic a gioco fermo: Ghersini opta per il giallo. Pochi istanti dopo, sul corner che porta al colpo di testa di Amian che impegna seriamente Handanovic, Skriniar sembra disinteressarsi del pallone e caricare a testa bassa un attaccante dello Spezia; l’arbitro, ben posizionato, lascia correre sulle proteste dei liguri, Mazzoleni alla Var giustamente non interviene perché è una valutazione di campo".