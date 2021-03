Mercato Inter, per Musso si fa sotto la Roma. Pinto in pressing sull’Udinese

Il portiere dell'Udinese che piace all'Inter è entrato nel mirino della Roma per la prossima stagione

"Il g.m. Tiago Pinto non perde di vista neppure Gollini, in uscita dall’Atalanta (che appunto segue Musso) e Silvestri, senza contare che l’agente Raiola ha offerto in prestito anche Areola, di proprietà del Psg e attualmente parcheggiato al Fulham. Insomma, la situazione è fluida, ma con Musso la Roma spera di frenare per un periodo quel tourbillon di portieri che è stata una delle caratteristiche dell’era americana. Stekelenburg, De Sanctis, Szczesny, Alisson, Olsen e Lopez - affiancati dai vari Goicoechea, Lobont, Skorupski e Mirante - nel decennio hanno fatto vivere splendori e disfatte. L’impressione è che adesso sia arrivato il momento di voltare pagina", aggiunge il quotidiano