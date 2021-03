GdS – Attenta Inter, Musso strizza l’occhio al Milan: l’Udinese spara alto

In casa Milan si fa sempre più complicata la situazione per il rinnovo di Donnarumma: tra i possibili sostituti c'è Musso

"Il Milan e Gigio Donnarumma sono finiti in un collo di bottiglia e faticano ad uscirne. Nessuno vuol pronunciare la parola addio, ma ciascuno si sta attrezzando per la dolorosa separazione". Così La Gazzetta dello Sport prova a spiegare la situazione del portiere classe 1999, in scadenza di contratto tra 98 giorni e in trattativa per il rinnovo. Un dialogo iniziato almeno sei mesi fa.