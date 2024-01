Napoli-Inter, Andreolli: “Contro la Lazio azioni da Playstation. Lautaro? Ci sono pochi…”

Marco Andreolli è tornato a parlare del gioco espresso dai nerazzurri contro la Lazio in semifinale: "Contro la Lazio a tratti è stata l'Inter migliore vista in questi anni. Una squadra che è tornata a divertirsi. La squadra diverte chi la guarda e sta trovando grande efficacia. Quando ha la possibilità di preparare una gara al meglio e in tutti i dettagli questo allenatore non sbaglia mai. Migliore prestazione anche nella lettura della gara. Una squadra che sembra giocare a memoria, i giocatori si trovano a memoria in quello che fanno in campo. Pochissimi giorni per prepararla. Contro la Lazio si sono viste azioni che sembravano fatte con la Playstation".

"Il Napoli sembra ancora alla ricerca di quella partita che gli permetta di cambiare marcia in una stagione difficile e complicata. La partita di questa sera potrebbe essere importante per loro. Hanno bisogno di mettersi alle spalle il passato. Avevano entusiasmato con il loro gioco in un'annata particolare e con un allenatore che non c'è più. Troviamo un Napoli differente, che cerca di fare il massimo e sfruttare al meglio le qualità che ha davanti. Lautaro? Ci sono pochi attaccanti freddi come lui che trovano la porta sempre. Non hanno bisogno di vedere la porta, sanno dove si trova. Lui è fenomenale, è uno dei migliori in Europa a trovare la porta di prima. Se gli capita il pallone giusto quasi sempre lo butta dentro. E poi tutto quello che riesce a fare bene in qualsiasi zona del campo per aiutare la squadra. Sommer? Abbiamo visto quanto sia stato importante anche nella partita contro la Lazio. Legge perfettamente i momenti. Mkhitaryan? Per ciò che fa in campo sta ritrovando una seconda giovinezza. Dobbiamo ricordarci che ha vinto di tutto in giro per l'Europa, con le maglie che ha indossato. Ha un'esperienza e un'intelligenza tattica che sono davvero preziose", ha concluso Andreolli a Inter TV.