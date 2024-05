Dopo aver chiesto scusa per la leggerezza durante la festa scudetto, Dumfries ha archiviato la questione patteggiando. Il laterale dell'Inter aveva preso uno striscione dei tifosi nerazzurri contro Theo Hernandez e lo aveva mostrato dal pullman durante la festa scudetto.

"Denzel Dumfries ha patteggiato per lo striscione esposto durante la parata scudetto per le vie di Milano che lo ritraeva con Theo Hernandez al guinzaglio. L’esterno olandese, su cui la Procura federale aveva aperto un fascicolo, ha ammesso le proprie responsabilità ricevendo una multa da 4mila euro, la stessa comminata all’Inter. A Dumfries era stato contestato l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva che obbliga i tesserati al rispetto di “lealtà, correttezza e probità” in ambito sportivo", scrive La Gazzetta dello Sport.