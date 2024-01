Orsi: “Inter-Lazio? 60-40, può succedere di tutto: ricordate quel precedente…”

Nel corso dell' intervista concessa a Fcinter1908.it, Nando Orsi si è proiettato sulla gara di questa sera tra Inter e Lazio. Nerazzurri favoriti, ma per il doppio ex la gara è aperta a qualsiasi risultato. Queste le sue considerazioni in vista del calcio d'inizio fissato per le 20 italiane di stasera a Riad:

"L'Inter parte favorita, ma la Lazio in questo momento sta facendo bene ed è meno leziosa, per cui è una squadra tosta. Sarri se la vorrà giocare fino alla fine. I nerazzurri hanno il 60% di possibilità, ma anche il 40% dei biancocelesti è una percentuale importante. In partita secca c'è sicuramente un atteggiamento differente rispetto al campionato, per cui sono curioso di vedere come se la giocheranno.