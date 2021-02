L’ex difensore dell’Inter ha parlato Massimo Paganin a Inter Tv della sfida di questa sera coi bianconeri valevole per l’andata delle semifinali d’andata di Coppa Italia:

“La Juve in campionato ha concesso tanto all’Inter, sono curioso di vedere come si comporterà la squadra di Pirlo questa sera. Conte non ha cambiato nulla, se non gli squalificati. A centrocampo lo snodo della gara, i tre nerazzurri sanno bene cosa fare”.