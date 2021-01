Paganin: “Barella in continua crescita, sta imparando a gestirsi. Lukaku tra i migliori in assoluto”

Ospite del prepartita di Inter Tv l’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin ha parlato della sfida di questa sera contro il Benevento e del cammino della squadra di Conte:

“Come tutte le partite bisogna vincere. Il Benevento ha dimostrato di essere una squadra ostica, fanno calcio e bisogna essere attenti. Bisogna riazzerare e ripartire tutto da capo. Bisogna mettere pressione al Milan che aveva perso tre partite e anche oggi ha sofferto. L’Inter deve fare la corsa su stessa, non ci sono state partite in cui è andata in difficoltà. Il Benevento ha avuto qualche problemino nelle ultime partite. Hanno tanti punti se la giocheranno a visto aperto, faranno la loro gara senza chiudersi troppo. Barella sempre propositivo sempre attivo, è cresciuta la consapevolezza, la fiducia. È un punto fermo della Nazionale, scende in campo con maturità, con personalità. Anche nella gestione dei cartellini, ci sta lavorando, ha ancora margini di crescita. Spende tanto durante le partite, è generoso, corre tantissimo, ora sta imparando a gestirsi. Lukaku, Lautaro e Sanchez creano sempre opportunità per gli esterni e per i centrocampisti di inserirsi. Lukaku ha un modo di giocare spalle alla porta unico, uno dei migliori in assoluto in quel ruolo. L’Inter ha un mese importante, affronterà dirette concorrenti e i punti pesano il doppio.