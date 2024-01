Papu Gomez: “Avevo quasi firmato con l’Inter quando c’era Stramaccioni, poi…”

In una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, il Papu Gomez affronta diversi temi. Il giocatore rivela di essere stato vicino all'Inter in passato. "Avevo quasi firmato con l’Inter quando c’era Stramaccioni, poi lo hanno esonerato. Quando ero all’Atalanta, per 3 sessioni di mercato sono stato contattato da alcune squadre . Soprattutto la Lazio".

L'argentino ha parlato anche del suo rapporto con Gian Piero Gasperini: "Ha cambiato la mia mentalità in allenamento. Prima di lui ero molto pigro. Quando ho visto i risultati, ho capito che aveva ragione. Ha cambiato il mio modo di allenarmi. Dentro al campo, come prepara le partite, come le comprende tatticamente: lui insegna calcio. Fare pace con Gasperini? Certo, siamo adulti. Per me è tutto passato. Quando ci incontreremo, ci abbracceremo. Lo scorso anno non sono potuto andare allo stadio, giocavo ancora al Siviglia e non sono potuto andare. Ma vivo a Bergamo, ci sarà modo