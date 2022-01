Ranocchia: “Contento che abbiamo passato il turno. Normale un po’ di ruggine, c’erano…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Andrea Ranocchia, protagonista nella gara contro l'Empoli, ai microfoni di Inter TV: "Sono contento di essere riuscito a segnare e che abbiamo passato il turno. Purtroppo ci è costato 30 minuti un più. Hanno giocato ragazzi che non giocavano da un po' (anche io), normale un po' di ruggine. Sono contento perché siamo riusciti ad acciuffare il pareggio, era importante per quello. Sono contento di aver fatto gol. Abbiamo sofferto un po' sulla parte dell'equilibrio, ci sono delle cose che dovevamo mettere a posto. C'erano ragazzi che non giocavano da un po', ci sta un po' di disordine. Adesso testa al Venezia, una partita importante".