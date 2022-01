Reginaldo: “Sono stato vicino all’Inter, Mourinho mi ha fatto seguire. Il problema….”

Intervistato da Fanpage il brasiliano svela di essere stato vicino a vestire la maglia dell'Inter

Intervistato da Fanpage, Reginaldo parla dei momenti salienti della sua carriera di giocatore. Il brasiliano svela di essere stato vicino a vestire la maglia dell'Inter. "Io sono stato vicino all’Inter perché mi ha fatto seguire José Mourinho per tre mesi. Il problema mio è che ho sempre vissuto le cose con la massima serenità, anche se mi dicevano che mi seguiva il Real Madrid io facevo sempre le stesse cose. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto in Italia e che ancora farò, visto che ho ancora voglia di giocare", ha detto il giocatore che attualmente milita nel Picerno.