Rivista Undici: “Ecco perché Thuram è praticamente perfetto per l’Inter e per Inzaghi”

Per Rivista Undici Marcus Thuram è praticamente perfetto per la sua squadra. E per il suo allenatore. Sotto i riflettori il modo in cui il Tikus ha visto e servito Hakan Calhanoglu per il gol dello 0-3 in Monza-Inter (1-5). Si parla naturalmente del colpo di tacco (che padronanza e che sensibilità), ma ancor più interessante è ciò che accade "prima e intorno al passaggio verso Calhanoglu . Ma andiamo con ordine: siamo al minuto 60′, il Monza sale con molti uomini e occupa militarmente l’area dell’Inter, al punto che su un cross (ribattuto dai nerazzurri) ci sono otto giocatori in maglia rossa dentro e al limite dell’area di rigore avversaria; Thuram non è rimasto davanti, era dietro a difendere, e attacca la metà campo del Monza solo dopo che Dimarco , in uscita, ha addomesticato il pallone e l’ha alzato verso Calhanoglu ; il centrocampista turco vince il duello di testa con Colpani , la sfera sfila sui piedi di Mkhitaryan e a quel punto l’Inter si ritrova ad attaccare quattro contro due, con Thuram in posizione di punta centrale; i due del Monza, Birindelli e Pessina, fanno quello che possono: il primo chiude lo spazio del passaggio in area verso Thuram, costringendo Mkhitaryan a un passaggio all’indietro; il secondo chiude a Thuram lo specchio della porta".

"È qui, in questo istante, che Thuram fa la scelta che lo rende perfetto per l’Inter: sa che la ripartenza è stata seguita a rimorchio da Cahlanoglu, e allora gli appoggia la palla in modo intelligente, in modo semplice eppure spettacolare, in pratica gli spalanca lo specchio della porta e annulla la buona lettura difensiva di Pessina. Tiro secco di destro, palla in porta. Ora avrete capito cosa intendevamo prima, quando abbiamo scritto che il tocco di tacco di Thuram e la sua bellezza intrinseca erano solo un dettaglio, un orpello, in un discorso più grande e più significativo. Thuram è l’attaccante perfetto, per l’Inter e per Inzaghi, perché ha tutto ciò che serve per leggere e interpretare al meglio questo tipo di azioni. E, come se non bastasse, è un calciatore che sa rendere bene anche in altre situazioni di gioco, più statiche, meno veloci, più fisiche", prosegue Rivista Undici sottolineando come Inzaghi abbia dato un segnale importante in merito alla considerazione che ha del giocatore. "Al di là dei ricorsi storici, quando un allenatore – soprattutto un allenatore come Inzaghi – parla di un suo giocatore in modo così rilassato, così sereno, lo elogia in modo così sperticato, allora siamo di fronte a qualcosa di importante: un’investitura che ha il sapore della bromance, un sodalizio tecnico, prima ancora che umano, destinato a dare dei frutti rigogliosi".