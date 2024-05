Sacchi: “Atalanta la più innovativa. Spesse le italiane si chiudono, con Gasp non accade”

L’Atalanta ha battuto il Bayer Leverkusen che non perdeva da cinquantuno partite e lo ha fatto dominando il campo dal primo all’ultimo minuto. Non ha mai pensato di affidarsi al catenaccio e al contropiede, ha attaccato, si è difesa facendo un passo in avanti, aggredendo gli avversari e chiudendo loro gli spazi di gioco. In questo modo ha messo al tappeto la squadra tedesca e poi ha avuto la forza di non concederle di rialzarsi. Perché noi italiani, di solito, appena segniamo un gol, ci mettiamo tutti dietro a protezione della nostra area. L’Atalanta, invece, no: ha insistito nella metà campo avversario, ha pensato a fare il proprio gioco senza preoccuparsi troppo di chi le stava di fronte. E ci si può comportare così soltanto quando si hanno parecchie conoscenze.