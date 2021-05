Sconcerti: “Juve squadra mai nata, quinta perché ha davanti 4 squadre migliori”

Il giornalista ha parlato della sconfitta della Juve con il Milan e dell'operato di Pirlo alla guida dei bianconeri

"E' quasi straordinario come il calcio abbia una sua logica. Si è visto la differenza tra una squadra ormai pronta e una che non è abituata a stare insieme. Si sono visti tutti i pregi del Milan e i difetti della Juventus. La Juve non riesce a costruire gioco per l'attacco, che è formidabile ma si mette quasi sempre in proprio. Ronaldo? Ha segnato più di tutti nella Juve, nettamente. Questo significa che il vero problema è stato il centrocampo, non c'è mai stata un struttura di gioco. Singolarmente i centrocampisti sono buoni, ma non basta. Rabiot è inconcludente, Bentancur fa cose semplici. Arthur è un mediano all'inglese, non costruisce gioco. Non sono giocatori che dettano i tempi alla squadra. Chiesa e Ronaldo vanno per conto loro, raramente dialogano con i compagni. Alla fine la Juventus è una squadra mai nata. Con questo tipo di caratteristiche non poteva nascere come grande squadra. E stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione".