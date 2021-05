Scudetto, l’Inter: “Momento di festa: ma nella maniera più responsabile possibile”

Il messaggio del club nerazzurro, che invita i tifosi a festeggiare ma rispettando le norme vigenti

L'Inter è Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Il club nerazzurro, consapevole dei grandi festeggiamenti che avverranno tra i tifosi, ha voluto mandare questo messaggio per chiedere di fare grande attenzione: "Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!".