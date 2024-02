La notizia della scomparsa improvvisa di Andy Brehme ha gettato nello sconforto tutto l'ambiente interista. Ne parla così Aldo Serena, attraverso il suo profilo X: "Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i goal. Il tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale. Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita".