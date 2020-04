Serie A, ripartenza 4 maggio: mercoledì riunione commissione medica FIGC. Obiettivo chiaro

Sono giorni cruciali per la possibile ripartenza della Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì è infatti in programma una nuova riunione della commissione medica della Figc, formata anche da medici e scienziati che combattono tutti i giorni in prima linea contro il coronavirus. L’obiettivo primario è chiaro: definire il protocollo da utilizzare per la ripresa degli allenamenti.

Tutti, infatti, sperano di poter tornare ad allenarsi il 4 maggio, ovviamente in condizioni di sicurezza, per poi tornare in campo per le partite ufficiali a partire dal 31 maggio:

“Le risultanze della riunione della commissione di mercoledì saranno poi analizzate dal tavolo di lavoro di tutte le componenti federali convocato per giovedì. Sempre in settimana anche la Lega di Serie A farà il punto della situazione sulla possibile ripartenza“, scrive gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)