Con la possibilità di preparare una sola gara a settimana i giocatori hanno tempo di recuperare e Inzaghi può puntare su quelli che stanno facendo meglio. A oggi non ci saranno grandi cambi rispetto alla formazione che ha giocato contro la Juve, al netto del solito dubbio sulla destra. Diverso il discorso quando inizierà la Champions, con la Salernitana ci sarà qualche cambio, in vista poi delle partite ravvicinate. Così che qualche giocatore che è sempre in campo può tirare il fiato.