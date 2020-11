TS – Fiorentina, su Iachini l’ombra di Spalletti: ecco cosa serve per convincere l’ex Inter

Beppe Iachini rischia l’esonero, la Fiorentina torna a pensare a Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il presidente Rocco Commisso potrebbe decidere di concedere l’ultima chance all’attuale tecnico sabato contro il Parma, prima della sosta per le nazionali.

Il quotidiano spiega che ieri Joe Barone si è confrontato con la squadra e con Iachini e ha ribadito che non sono ammesse altre figuracce. In questa situazione sono tanti i nomi che potrebbero subentrare in panchina all’ex tecnico del Palermo: dai vari Mazzarri, D’Aversa, Semplici, Ballardini al ritorno di Prandelli – che non direbbe mai no alla Fiorentina – fino alla promozione di Aquilani, allenatore della Primavera. Il vero obiettivo della società è di aprire un nuovo ciclo con Sarri o Spalletti: ai due andrebbe garantito un progetto importante di almeno tre anni e un contratto economicamente robusto.