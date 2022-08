Gds – Volumetrie, comitati, piani B: la road map verso il nuovo San Siro

Volumetrie, comitati, piani B e ottimismo. La Gazzetta dello Sport sottolinea qual è la road map di Inter e Milan verso il nuovo San Siro. "Si è superato quello stallo che aveva contraddistinto l’inizio dell’anno, quando Milan e Inter erano arrivate sull’orlo di una crisi di nervi e avevano messo in atto le contromisure all’immobilismo, iniziando a valutare molto seriamente il piano B. Ovvero edificare altrove. Un altrove che, soprattutto per quanto concerne il Milan, colloca le sue coordinate nell’area delle ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni".

"La svolta milanese invece è arrivata a fine giugno, quando in una riunione congiunta il Comune di Milano ha illustrato le tappe, e quindi le tempistiche, del dibattito pubblico. Che inizierà a settembre e dovrebbe concludersi intorno a metà novembre. Insomma, la macchina si è rimessa in moto, per la soddisfazione di entrambi i club. Le incognite sono ancora parecchie e lo spauracchio di eventuali ricorsi al Tar è ben presente in via Aldo Rossi e viale della Liberazione. Intanto, però, le società hanno riscontrato con piacere che il Comune si sta dando da fare. A metà della scorsa settimana Milan e Inter hanno consegnato al Comune un dossier aggiornato che rispetta le limitazioni legate alla volumetria, con l’indice calato da 0,51 a 0,35".