Stellini in conferenza: “Eriksen ottima partita in entrambe le fasi. Importante coinvolgere tutti”

Il vice di Conte, squalificato oggi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Benevento di Inzaghi. Queste le parole di Stellini

“È molto importante che i giocatori siano coinvolti nelle tante partite che giochiamo ed è una grande soddisfazione vedere che anche i giocatori che non sempre scendono in campo dall’inizio danno un grande contributo. Non sempre siamo bravi a sfruttare le occasioni, oggi siamo felici che i nostri attaccanti abbiano sfruttato al meglio le occasioni. Ottima partita, soprattutto ottima in entrambe le fasi. Deve continuare così. Ottima partita non solo da parte sua, ma anche di Sensi che è entrato e ha giocato dei buoni palloni. Importante per noi coinvolgere tutta la squadra”.