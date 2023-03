Stellini: “Onorato di allenare il Tottenham. Il mio rapporto con Conte non cambia”

A pochi giorni dalla partita con l'Everton il vice dell'allenatore italiano parla del suo nuovo incarico e del rapporto con l'ex tecnico nerazzurro

Eva A. Provenzano

La stagione del Tottenham è finita nel caos in questi giorni. Prima l'addio di Conte, poi l'annuncio per il quale la squalifica nel calcio italiano per Paratici è stata estesa a tutto il mondo. Cristian Stellini è stato chiamato ad allenare la squadra inglese.

Il vice di Conte (lo era anche ai tempi dell'Inter.ndr) ha accettato l'incarico e a pochi giorni dalla sfida con l'Everton ha detto a SpursPlay: «Mi sento molto onorato e sento di essere nella posizione giusta per farlo. Voglio farlo con tutto lo staff, con Mason che è molto importante per me e per il club. È stato importante anche quando non c'era Antonio. Dobbiamo continuare lo stesso lavoro e se siamo qui ad allenare il Tottenham è perché abbiamo fatto un buon lavoro».

«Tutti, noi e i giocatori, dobbiamo fare qualcosa per questo club, dobbiamo dimostrare di essere una squadra. Mi sento triste perché un cambio in panchina in mezzo alla stagione è sempre una responsabilità di tutti. Il mio rapporto con Antonio resta sempre identico, non cambia nulla. Perché siamo amici, siamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo e questa situazione non cambierà il nostro rapporto», ha concluso.

(Fonte: independent.co.uk)