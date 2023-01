Dopo il Mondiale sarà ancora Lautaro contro Giroud. Il Toro si carica quando vede rossonero

"Domani, allo Stadio King Fahd, un mese dopo, si ritrovano faccia a faccia. Doveva essere il ring di Ibrahimovic e Lukaku, i grandi nemici che se la sono promessa da tempo, il dio e il re di Milano, ma le locandine che annunciavano il loro match sono scolorite, come quelle delle orchestre di liscio alle prime piogge d’autunno sul lungomare romagnolo. Giroud-Lautaro non sarà un sottoclou, sarà uno scontro tra pesi massimi, perché entrambi hanno cuore da derby e più di uno scalpo legato alla sella del cavallo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro ha anche lui ha un cuore da derby, perché è un Toro e il derby è sempre una corrida di emozioni. Lo ha dimostrato fin dalla prima stracittadina, mettendo un gol nel 3-2 del 17 marzo 2019. Un paio li ha inseriti nel largo 3-0 del 21 febbraio 2021, anno di grazia dello scudetto di Conte. Sia Giroud che Lautaro, quindi, hanno marchiato il proprio titolo italiano con una doppietta da derby in febbraio. Il Toro di Bahia Blanca ne ha rifilati un paio al Diavolo anche nell’incrocio di Coppa Italia del 19 aprile scorso. All’interno di cornici speciali, Lautaro si esalta. Quando la temperatura sale, il sangue del cobra si raffredda. Non a caso, l’unico gol in Champions quest’anno lo ha segnato nella cattedrale del Camp Nou, una meraviglia, come quella che ha gelato Anfield nell’edizione scorsa. Forse avrà davanti Kalulu, un altro francese. Di sicuro caricherà Tatarusanu, che gli parò un rigore in un derby. Una fastidiosa banderilla piantata nella memoria, che spingerà il Toro a sbuffare ancora più rabbia dalle narici", riporta il quotidiano.